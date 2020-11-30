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التحالف: ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخاً بالستياً من عمران وسقط في صعدة

التحالف: ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخاً بالستياً من عمران وسقط في صعدة
http://almnatiq.net/?p=926324
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم الإثنين ( 30 نوفمبر 2020 م ) صاروخاً بالستياً من محافظة (عمران) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد اطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة ( صعدة ).
وأوضح العميد المالكي استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الاقليمي والدولي.

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