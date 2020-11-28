نائب أمير منطقة حائل يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة

المناطق - حائل :

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة العميد ماجد بن سليمان الماجد، بمناسبة مباشرته لعمله بالمنطقة.

وتطرق سمو نائب أمير منطقة حائل خلال الاستقبال لأهمية قوة أمن المنشآت بالمنطقة وتوسع خدماتها، معربًا عن شكره للقيادة الحكيمة ولسمو وزير الداخلية على الدعم المستمر لكل ما يعود بالنماء على المنطقة وأمنها وتطويرها.

من جهته أعرب قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة العميد ماجد بن سليمان الماجد عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه، على الدعم والمساندة الدائمة، مؤكداً حرصه على أمن الوطن والمنطقة.