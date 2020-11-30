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جامعة “المؤسس” تحتفي باليوم العالمي للطلاب الدوليين

جامعة “المؤسس” تحتفي باليوم العالمي للطلاب الدوليين
http://almnatiq.net/?p=926347
المناطق - مكة المكرمة

تحتفي جامعة الملك عبدالعزيز مساء اليوم الاثنين 15 / 4 / 1442هـ باليوم العالمي للطلاب الدوليين” والذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب، برعاية وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، وذلك عبر برنامج الزووم.

ويبرز الاحتفاء جهود المملكة ممثلة في وزارة التعليم والجامعة في تقديم الخدمات والبرامج والتسهيلات للطلاب الدوليين خلال فترة جائحة كورونا من خلال العديد من الفعاليات والمسابقات الثقافية والفنية، والتي يشارك فيها الطلبة الدوليين، كما يشمل الاحتفاء على عدد من القاءات والعروض المرئية بمشاركة طلاب المنح بالجامعة.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن الاحتفاء يهدف إلى إبراز جهود المملكة بتعليم الطلبة الدوليين وجهودها ممثلة بوزارة التعليم والجامعة خلال فترة جائحة كورونا، في مجال التعليم والتدريب والإسكان والنقل والإعاشة والرعاية الصحية المتميزة، بالإضافة إلى تعزيز المواطنة العالمية والاندماج الاجتماعي بين الطلبة السعوديين وغير السعوديين.

وبين “القحطاني” أن الاحتفاء هو فرصة للطلاب الدوليين لتعبير عن أراءهم والحديث عن أهمية الدراسة في المملكة وعن الفوائد والمكاسب التي حققوها خلال فترة دراستهم، بالإضافة إلى ما قدم لهم من خدمات متنوعة خلال فترة جائحة كورونا.

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