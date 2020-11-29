وكيل إمارة منطقة الجوف يفتتح ملتقى تحدث للمتحدثين الرسميين

المناطق - الجوف

افتتح وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان اليوم، “الملتقى الأول للمتحدثين الإعلاميين بالمنطقة #تحدث”، الذي تقيمه إمارة وأمانة المنطقة، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.

وأكد وكيل الإمارة في كلمته خلال الافتتاح الذي حضره أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أن الملتقى يأتي إدراكاً من سمو أمير منطقة الجوف بأهمية الدور البارز الذي يقوم به المتحدث الرسمي لكل مؤسسة، خاصة مع انتشار وسائل الإعلام الجديد والمواقع الإلكترونية وتنوعها.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان أن الملتقى الذي يستمر 3 أيام، بمشاركة ما يقارب 30 شخصا من منسوبي القطاعات والمؤسسات الحكومية، على مهام ومهارات ومتطلبات النجاح لدى المتحدث الرسمي، وأساليب تحسين الصورة الذهنية للجهة، وآلية التعامل مع وسائل الإعلام، ومتطلبات ما يُطرح ويُتداول عن الجهة، ودور المتحدث في الأزمات، وصناعة المحتوى، وأساليب بناء علاقة متميزة مع مختلف وسائل الإعلام.