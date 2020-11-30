الفيصل يستقبل مدير عام فرع وزارة الخارجية في المنطقة

المناطق - مكة المكرمة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة مدير عام فرع وزارة الخارجية في المنطقة المعّين حديثاً هاني مؤمنة.

وهنأ الأمير خالد الفيصل، مؤمنه بمناسبة تعيينه سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله.

كما استقبل سموه اليوم رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بالمنطقة أحمد الحمدان يرافقه عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى نبذة عن دور المجلس الفرعي في دعم الجمعيات الأهلية وتمثيلها في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والأجهزة الحكومية والتعاون في حل العوائق التي تواجهها وتمكينها وتطويرها وتنسيق الجهود المشتركة.