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مدني جازان : توقعات الأرصاد بتقلبات جوية من الاثنين حتى الخميس القادم ويهيب بإتباع ارشادات السلامة ويحذر بعدم المجازفة بقطع مياه السيول

مدني جازان : توقعات الأرصاد بتقلبات جوية من الاثنين حتى الخميس القادم ويهيب بإتباع ارشادات السلامة ويحذر بعدم المجازفة بقطع مياه السيول

منطقة جازان
شرطة المنطقة الشرقية : القبض على وافد امتهن النصب والاحتيال وتزييف الأوراق النقدية متخذاً من مقر إقامته وكراً لتنفيذ جرائمه

شرطة المنطقة الشرقية : القبض على وافد امتهن النصب والاحتيال وتزييف الأوراق النقدية متخذاً من مقر إقامته وكراً لتنفيذ جرائمه

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أمير جازان يتسلم تقريراً عن جهود مديرية الدفاع المدني في التصدي للحرائق بالمنطقة

أمير جازان يتسلم تقريراً عن جهود مديرية الدفاع المدني في التصدي للحرائق بالمنطقة

منطقة جازان
أمير القصيم يستقبل اللواء الدكتور عويد العنزي بمناسبة تعيينه نائباً لمدير شرطة المنطقة

أمير القصيم يستقبل اللواء الدكتور عويد العنزي بمناسبة تعيينه نائباً لمدير شرطة المنطقة

منطقة القصيم

الفيصل يستقبل مدير عام فرع وزارة الخارجية في المنطقة

الفيصل يستقبل مدير عام فرع وزارة الخارجية في المنطقة
http://almnatiq.net/?p=926350
المناطق - مكة المكرمة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة مدير عام فرع وزارة الخارجية في المنطقة المعّين حديثاً هاني مؤمنة.
وهنأ الأمير خالد الفيصل، مؤمنه بمناسبة تعيينه سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله.
كما استقبل سموه اليوم رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بالمنطقة أحمد الحمدان يرافقه عدد من أعضاء مجلس الإدارة.
واستمع الأمير خالد الفيصل إلى نبذة عن دور المجلس الفرعي في دعم الجمعيات الأهلية وتمثيلها في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والأجهزة الحكومية والتعاون في حل العوائق التي تواجهها وتمكينها وتطويرها وتنسيق الجهود المشتركة.

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