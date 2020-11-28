أمير القصيم يستقبل مدير ميدان الهجن بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير نادي الهجن بمحافظة عنيزة يوسف القاضي , وأعضاء نادي الهجن بالمحافظة.

ورحب سموه بالجميع ، محفزًا إياهم على الاهتمام بسباق الهجن كونه موروث شعبي أصيل ، لتحقيق الجوائز والنجاحات للمنطقة التي تنعكس إيجابًا في تطوير رياضة الهجن والمسابقات المحلية والدولية ، متطلعًا سموه إلى المزيد من الإنجازات في المستقبل.

حضر اللقاء مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة عبدالعزيز السناني.