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أمير القصيم يستقبل مدير ميدان الهجن بالمنطقة

أمير القصيم يستقبل مدير ميدان الهجن بالمنطقة

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الفيصل يستقبل مدير عام فرع وزارة الخارجية في المنطقة

الفيصل يستقبل مدير عام فرع وزارة الخارجية في المنطقة

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جامعة “المؤسس” تحتفي باليوم العالمي للطلاب الدوليين

جامعة “المؤسس” تحتفي باليوم العالمي للطلاب الدوليين

منطقة مكة المكرمة
نائب أمير منطقة حائل يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة

نائب أمير منطقة حائل يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة

منطقة حائل

أمير القصيم يستقبل مدير ميدان الهجن بالمنطقة

أمير القصيم يستقبل مدير ميدان الهجن بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=926360
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير نادي الهجن بمحافظة عنيزة يوسف القاضي , وأعضاء نادي الهجن بالمحافظة. 

ورحب سموه بالجميع ، محفزًا إياهم على الاهتمام بسباق الهجن كونه موروث شعبي أصيل ، لتحقيق الجوائز والنجاحات للمنطقة التي تنعكس إيجابًا في تطوير رياضة الهجن والمسابقات المحلية والدولية ، متطلعًا سموه إلى المزيد من الإنجازات في المستقبل. 

حضر اللقاء مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة عبدالعزيز السناني. 

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