احدث الأخبار

أمير القصيم يستقبل اللواء الدكتور عويد العنزي بمناسبة تعيينه نائباً لمدير شرطة المنطقة
منطقة القصيم
 “مدن” تحقق إنجازاً جديداً في مجال الجودة بتغطية جميع عملياتها بمعايير “الآيزو 9001:2015 “
منطقة الرياض
 أمير القصيم يستقبل مدير ميدان الهجن بالمنطقة
منطقة القصيم
 الفيصل يستقبل مدير عام فرع وزارة الخارجية في المنطقة
منطقة مكة المكرمة
 جامعة “المؤسس” تحتفي باليوم العالمي للطلاب الدوليين
منطقة مكة المكرمة
 نائب أمير منطقة حائل يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة
منطقة حائل
 وكيل إمارة منطقة الجوف يفتتح ملتقى تحدث للمتحدثين الرسميين
منطقة الجوف
 “نفط برنت” ينخفض بنسبة 2.05 %
أبرز المواد
 العراق.. القوة الاتحادية تبدأ انتشارها في الناصرية
أبرز المواد
 بالفيديو.. ضبط مخدرات بـ25 مليون دولار في مصر
أبرز المواد
 الملاريا تعود بقوة .. و”الصحة العالمية” تدعو العالم لتكثيف العمل لمكافحتها
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل”: 5 عناصر لا بد من توفرها في الفاتورة الضريبية
أبرز المواد
أمير القصيم يستقبل اللواء الدكتور عويد العنزي بمناسبة تعيينه نائباً لمدير شرطة المنطقة

أمير القصيم يستقبل اللواء الدكتور عويد العنزي بمناسبة تعيينه نائباً لمدير شرطة المنطقة

منطقة القصيم
“مدن” تحقق إنجازاً جديداً في مجال الجودة بتغطية جميع عملياتها بمعايير “الآيزو 9001:2015 “

“مدن” تحقق إنجازاً جديداً في مجال الجودة بتغطية جميع عملياتها بمعايير “الآيزو 9001:2015 “

منطقة الرياض
أمير القصيم يستقبل مدير ميدان الهجن بالمنطقة

أمير القصيم يستقبل مدير ميدان الهجن بالمنطقة

منطقة القصيم
الفيصل يستقبل مدير عام فرع وزارة الخارجية في المنطقة

الفيصل يستقبل مدير عام فرع وزارة الخارجية في المنطقة

منطقة مكة المكرمة

أمير القصيم يستقبل اللواء الدكتور عويد العنزي بمناسبة تعيينه نائباً لمدير شرطة المنطقة

أمير القصيم يستقبل اللواء الدكتور عويد العنزي بمناسبة تعيينه نائباً لمدير شرطة المنطقة
http://almnatiq.net/?p=926366
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم ، اللواء الدكتور عويد بن مهدي العنزي ، بمناسبة تعيينه نائباً لمدير شرطة المنطقة .
وهنأ الأمير فيصل بن مشعل اللواء العنزي على هذه الثقة ، حاثاً إياه على تقديم المزيد من العمل في خدمة المواطنين وتسهيل أمورهم ، سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله.
من جهته ، عبر اللواء العنزي ، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم ، سائلاً الله أن يكون عند حسن الظن . 

حضر اللقاء مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن حسن بن مرضي . 

روابط ذات صلة

أمير القصيم يستقبل مدير ميدان الهجن بالمنطقة

أمير القصيم يستقبل مدير ميدان الهجن بالمنطقة
أجواء القصيم تزدان بعد هطول الأمطار

أجواء القصيم تزدان بعد هطول الأمطار
أمطار على منطقة القصيم

أمطار على منطقة القصيم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*