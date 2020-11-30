أمير القصيم يستقبل اللواء الدكتور عويد العنزي بمناسبة تعيينه نائباً لمدير شرطة المنطقة

المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم ، اللواء الدكتور عويد بن مهدي العنزي ، بمناسبة تعيينه نائباً لمدير شرطة المنطقة .

وهنأ الأمير فيصل بن مشعل اللواء العنزي على هذه الثقة ، حاثاً إياه على تقديم المزيد من العمل في خدمة المواطنين وتسهيل أمورهم ، سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله.

من جهته ، عبر اللواء العنزي ، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم ، سائلاً الله أن يكون عند حسن الظن .

حضر اللقاء مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن حسن بن مرضي .