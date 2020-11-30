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أمير جازان يتسلم تقريراً عن جهود مديرية الدفاع المدني في التصدي للحرائق بالمنطقة

أمير جازان يتسلم تقريراً عن جهود مديرية الدفاع المدني في التصدي للحرائق بالمنطقة

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أمير القصيم يستقبل اللواء الدكتور عويد العنزي بمناسبة تعيينه نائباً لمدير شرطة المنطقة

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أمير جازان يتسلم تقريراً عن جهود مديرية الدفاع المدني في التصدي للحرائق بالمنطقة

أمير جازان يتسلم تقريراً عن جهود مديرية الدفاع المدني في التصدي للحرائق بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=926369
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم ، مدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء الدكتور عبدالله بن عايض الشهري.
وتسلم سموه في مستهل الاستقبال التقرير الخاص بأعمال الدفاع المدني خلال الماضية وعن سير العمل في المديرية والإدارات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة، والإمكانات التي وفرتها القيادة الرشيدة – حفظها الله – من كوادر بشرية وآليات ومباني تسهم في تأدية أعمال الدفاع المدني على أكمل وجه.
كما استمع سموه لشرح مفصل عن حريق جبال فيفاء وأسباب تداعياته والاجراءات التي تم استخدامها حيال مكافحته وتضمن التقرير عن جاهزية فرق الإطفاء ومكافحة الحرائق في المحافظات والمدن الصناعية والمصانع ومواقع المهرجانات وطرق التصدي لأي حريق محتمل واطلع سموه على إنجازات الدفاع المدني واشتمل التقرير التعريف بجهود المديرية والإدارات التابعة لها والحالات التي تمت مباشرتها، وجهود المديرية في نشر التوعوية عبر كافة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
وفي نهاية اللقاء أعرب سمو أمير منطقة جازان عن شكره لمدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة والعاملين معه من ضباط وأفراد، متمنياً لهم التوفيق والسداد .
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.

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