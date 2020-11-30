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مدني جازان : توقعات الأرصاد بتقلبات جوية من الاثنين حتى الخميس القادم ويهيب بإتباع ارشادات السلامة ويحذر بعدم المجازفة بقطع مياه السيول

مدني جازان : توقعات الأرصاد بتقلبات جوية من الاثنين حتى الخميس القادم ويهيب بإتباع ارشادات السلامة ويحذر بعدم المجازفة بقطع مياه السيول

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مدني جازان : توقعات الأرصاد بتقلبات جوية من الاثنين حتى الخميس القادم ويهيب بإتباع ارشادات السلامة ويحذر بعدم المجازفة بقطع مياه السيول

مدني جازان : توقعات الأرصاد بتقلبات جوية من الاثنين حتى الخميس القادم ويهيب بإتباع ارشادات السلامة ويحذر بعدم المجازفة بقطع مياه السيول
http://almnatiq.net/?p=926375
جازان - فضة عطيف

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيهات جوية من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة الى غزيرة من يوم غدٍ الاثنين والتوقعات تشير الى استمرارها حتى يوم الخميس القادم وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من جريان السيول وتساقط للبرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تتسبب في اتربة مثارة وسوف تتأثر بها المواقع التالية (جيزان ، فرسان، أبوعريش، صبيا، بيش، الطوال ، الدرب، فيفا، العارضة، الداير، هروب، الحرث).

وأهاب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة والابتعاد عن المخاطر المختلفة اثناء التقليات الجوية ، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الاودية أو المجازفة بقطع مياه السيول سيراً او بالمركبات وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر وكذلك بعدم المجازفة والسباحة في تجمعات المياة والمستنقعات ونشدد على مراقبة الاطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الاجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية. داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من  تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الالكتروني https://www.998.gov.sa .

وأكد العقيد الغامدي بأن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة وجميع فروعها تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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