الإعلام السياحي يطرح فرص المستقبل الوظيفي امام ابناء الوطن

المناطق - الرياض

كشفت جمعية الإعلام السياحي في اولى برامجها التعريفية عن تأثير الإعلام السياحي في المستقبل عبر منصة ” إيراف” المعرفية وتناول اللقاء مفهوم الإعلام السياحي وتنمية السياحة الذي قدمه الإستاذ خالد آل دغيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلام السياحي والخبير الدولي في التسويق السياحي وشمل اللقاء عدة محاور عن مفهوم الإعلام السياحي واستراتيجياته وأهم الوظائف التي تنتظر شبابا وشابات الوطن المرتبطه بالإعلام والسياحة والحديث عن السياحة الوطنية وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والمشاريع العملاقة التي توفر الفرص الإستثمارية والوظيفية. وسيتم إطلاع المشاركين عن أهم المصطلحات السياحية والمزيج التسويقي السياحي وفق آخر نظريات التسويق الحديثه والعناصر الثلاثة التي من خلالها تكتمل منظومة السياحة وحصل المشاركين على شهادة حضور اللقاء .

الجدير بالذكر أن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية إلاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أصدر قراراً بإنشاء جمعية الإعلام السياحي كجمعية أهلية بناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 صفر 1437هـ، كأول جمعية إعلامية أهلية متخصصة في الإعلام السياحي بالمملكة العربية السعوديةوالأولى خليجياً و13 عربياً على مستوى الوطن العربي و47 عالمياً وتزاول نشاطها ولأهمية الإعلام السياحي تم إنشاء الجمعية تحت إشراف وزارة السياحة حيث أصبح الإعلام السياحي ضرورياً وجوهرياً ومؤثراً في كل مكان وزمان كإعلام متخصص يخدم التنمية السياحية التي تشهدها المملكة وقد تضمن التوجه الإستراتيجي للجمعية فتح كل دور يمثل تعزيز السياحة الوطنية ويفتح المجال للنقاش وطرح الآراء حول صناعة الإعلام السياحي، وتحديد من هو الإعلامي المتخصص في السياحة، وبالحوار مع الجميع والتواصل مع التجارب العربية والعالمية والإقليمية، وإبراز دور المملكة السياحي والإقتصادي المؤثر في العالم كله، مع ضرورة أن يوازي هذا الدور الكبير دور إعلامي متخصص وفاعل في السياحة، ويتناسب مع مكانة المملكة العربية السعودية .وتعتبر الجمعية قوة ناعمة تسعى لإعطاء صورة إيجابية لمكانة المملكة السياحية باستخدام وسائل الإعلام التواصلي والمجتمعي والإعلام الجديد ومنصاته المختلفة، والسعي لبناء محتوى إعلامي سياحي يواكب تحديات صناعة الإعلام المتخصص.،