أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الهندي لدى المملكة

تبوك - علي العميري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، القنصل العام للجمهورية الهندية لدى المملكة صابر يومخيبام, يرافقه القنصل التجاري حمنة مريم ، الذي يزور المنطقة حالياً. ورحب سمو أمير المنطقة بالقنصل الهندي ، وجرى تبادل الأحاديث الودية . وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

من جانبه عبر القنصل الهندي شكره لسمو أمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، منوهاً بالنهضة التنموية التي تعيشها منطقة تبوك في شتى المجالات. وفي نهاية الاستقبال تسلم سمو أمير منطقة تبوك هدية تذكارية من قنصل جمهورية الهند لدى المملكة