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برعاية مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية .. تعليم الخرج ينفذ ورشة ” آلية سد العجز الطارئ “

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برعاية مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية .. تعليم الخرج ينفذ ورشة ” آلية سد العجز الطارئ “

برعاية مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية .. تعليم الخرج ينفذ ورشة ” آلية سد العجز الطارئ “
http://almnatiq.net/?p=926390
المناطق - الخرج

رعى مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية  علي بن مهدي آل رشيد،اليوم الأثنين  ورشة عمل  بعنوان ” آلية سد العجز الطارئ ” بحضور مدير شؤون المعلمين بدر بن فهد السلوم ؛ استهدفت قائدات ووكيلات المدارس في محافظتي الخرج والدلم عبر تطبيق Zoom

‏‎استهلت الورشة بآيات من الذكر الحكيم
تلاها كلمة افتتاحية لمساعد مدير شؤون المعلمين ليلة بنت سعد الشهراني رحبت  فيها بالمساعد المدرسي  وبمدير شؤون المعلمين وبجميع الحاضرات  من  منسوبات القسم  من مشرفات وإداريات وبقائدات ووكيلات  المدارس في محافظتي الخرج والدلم ؛ كما شكرت الأقسام الداعمة للورشه قسم الإعلام والاتصال وقسم التدريب التربوي على حضورهم ودعمهم ثم تحدثت عن الهدف من البرنامج وأهمية سير العملية  التعليمية والتريوية واستقرار الميدان ودور قائدة المدرسة عند حدوث العجز .

عقب ذلك كلمة المساعد للشؤون المدرسيه على بن مهدي آل رشيد  تحدث فيها عن الدور الكبير لقائدات المدارس في تحمل المسؤولية وإنجاز العملية التعليمية وسرعة إجراءات تسديد العجز وقدم شكره لجميع  فرق العمل  على جهودهم
  .
وكان لمدير شئون المعلمين بدر فهد السلوم كلمه  وبدأ حديثه بالشكر لمساعد الشؤون المدرسية ودوره في نجاح سير العملية التعليمية والتريوية  من بدء  العام الدراسي ونقل المعلمين والمعلمات الزوائد ودور قسم شؤون المعلمين ودور قائدات المدارس بإجراءات وتسديد العجز

من جانبها  ذكرت المشرفة بشؤون المعلمات إبتسام الموزان مفهوم التكليف آليته ومدته وجهة تنفيذه وبعدها تحدثت المشرفة غزواء العتيبي عن دور إدارة شؤون المعلمين في تسديد العجز وآلية الندب في نور وحقوق وواجبات المعلمين

ثم تحدثت المشرفات  منيرة العتيبي وأماني المعيذر  ونعيمه الجريوي عن إجراءات عدم تنفيذ الندب،واختتمت الورشة بأوراق العمل ومداخلات و استفسارات قائدات المدارس

وقدمت الشهراني الشكر لجميع فريق العمل. بقسم شؤون المعلمات وللقائدات والوكيلات بالمدارس والشكر موصول  للدكتورة سهير الجريوي بتنظيم وتنسيق وإعداد روابط اللقاء .

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