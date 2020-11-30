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الأمير فيصل بن مشعل يرأس اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم

الأمير فيصل بن مشعل يرأس اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم

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الأمير فيصل بن مشعل يرأس اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم

الأمير فيصل بن مشعل يرأس اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم
http://almnatiq.net/?p=926395
المناطق - بريدة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة ، بمكتبه بالإمارة ، اليوم ، اجتماع مجلس إدارة الجمعية العمومية ، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأعضاء المجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالإمارة.
واستهل سموه الاجتماع بكلمة توجيهه أشار فيها لأهمية الاجتماع في بحث المهام والأدوار الخاصة بالجمعية من خلال القيام بالواجبات المناطة بها والخدمات التي تقدمها , موجهاً سموه بضرورة العمل الجاد والمخلص من قبل أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية وتضافر الجهود بينهم ومختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يحقق الأهداف المرجوة من الجمعية ، سائلا الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها.
واستمع الحضور لشرحٍ مفصل من قبل أمين عام الجمعية محمد العوفي حول مشاريع الجمعية الجاري تنفيذها ، وعدد من المشروعات الأخرى التابعة للجمعية ، وإقرار ميزانية العام المالي 2018م ، وإقرار ميزانية العام المالي 2019م ، وتعديل اللائحة الأساسية للجمعية ، وإقرار بعض السياسات واللوائح المعنية للجمعية.  

إثر ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن منجزات الجمعية خلال العام المالي الماضي.
كما جرى خلال الاجتماع بحث كافة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها مناقشة اللوائح الخاصة بالجمعية والموقف الإداري والفني والتقرير المالي الخاص بالجمعية وكل ما يهم عملها وما تم تحقيقه من إنجازات واعتماد إضافة العديد من البنود واللوائح بالجمعية, ومناقشة عددا من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور ، حيث استمع الجميع لتوجيهات سمو أمير المنطقة حيال ما تم بحثه من موضوعات. 

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