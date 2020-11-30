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أمير تبوك يقلد قائد القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر رتبته الجديدة

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أمير تبوك يقلد قائد القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر رتبته الجديدة

أمير تبوك يقلد قائد القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر رتبته الجديدة
http://almnatiq.net/?p=926404
تبوك - فايز السميري

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، اليوم في مكتبه بالإمارة قائد القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر العقيد البحري ركن بندر بن عبدالله الجهني رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته. وهنأ سمو أمير المنطقة العقيد الجهني متمنيا له التوفيق، مثمنا سموه الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية بالمنطقة. من جانبه أعرب العقيد بندر الجهني  عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك سائلاً الله أن يوفقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن. 

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