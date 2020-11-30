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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط عدداً من مخالفي نهل الرمال وتجريف التربة

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط عدداً من مخالفي نهل الرمال وتجريف التربة
http://almnatiq.net/?p=926418
المناطق - واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (مواطناً ومُقِيمين من الجنسية اليمنية)، أثناء قيامهم بنهل الرمال وتجريف التربة بدون تصريح شمال مدينة الرياض، في مخالفة لأنظمة البيئة التي تحظر نقل التربة أو جرفها بدون تصريح.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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