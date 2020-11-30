احدث الأخبار

المهندس الشمراني رئيساً تنفيذياً لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
أبرز المواد
 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يوقع اتفاقية شراكة دولية مع منظمة “الإسكوا”
أبرز المواد
 متحدث مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور : حدة المنافسة بمهرجان الصقور أضفت متعة على الهواية التراثية
أبرز المواد
 وزير “البيئة” يدشن مشروع رفع الطاقة الإنتاجية لـ “أصول” بتكلفة 48 مليون ريال
منطقة عسير
 أمير الشرقية يرعى انطلاقة منتدى “العائد من الاستثمار على الأوقاف”
المنطقة الشرقية
 “الوطنية للإسكان” تُطلق مشروع “خيالا – المهندية” في جدة ليوفّر 317 فيلا
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط عدداً من مخالفي نهل الرمال وتجريف التربة
أبرز المواد
 الصحة : تسجيل (232) حالة مؤكدة وتعافي (393) حالة خلال 24ساعة .. واستمرار تراجع الحالات النشطة في المملكة
أبرز المواد
 أمير تبوك يقلد قائد القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر رتبته الجديدة
منطقة تبوك
 مدني الباحة يُغلق عقبتي الباحة وحزنه نتيجة الأمطار وتساقط الصخور
منطقة الباحة
 وزارة العدل: 21 مركزاً في “شمل” تقدم 85 ألف خدمة لـ34 ألف مستفيد سنوياً
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يرأس اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم
منطقة القصيم
المهندس الشمراني رئيساً تنفيذياً لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية

المهندس الشمراني رئيساً تنفيذياً لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية

أبرز المواد
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يوقع اتفاقية شراكة دولية مع منظمة “الإسكوا”

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يوقع اتفاقية شراكة دولية مع منظمة “الإسكوا”

أبرز المواد
متحدث مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور : حدة المنافسة بمهرجان الصقور أضفت متعة على الهواية التراثية

متحدث مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور : حدة المنافسة بمهرجان الصقور أضفت متعة على الهواية التراثية

أبرز المواد
وزير “البيئة” يدشن مشروع رفع الطاقة الإنتاجية لـ “أصول” بتكلفة 48 مليون ريال

وزير “البيئة” يدشن مشروع رفع الطاقة الإنتاجية لـ “أصول” بتكلفة 48 مليون ريال

منطقة عسير

“الوطنية للإسكان” تُطلق مشروع “خيالا – المهندية” في جدة ليوفّر 317 فيلا

“الوطنية للإسكان” تُطلق مشروع “خيالا – المهندية” في جدة ليوفّر 317 فيلا
http://almnatiq.net/?p=926421
المناطق - واس

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان اليوم، مشروع “خيالا – المهندية” بمحافظة جدة ضمن المشاريع تحت الإنشاء التي تنفذها الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص، وأتاحت الشركة حجز وحدات المشروع الذي يوفّر 317 فيلا بمساحات وتصاميم متنوعة في مركز سكني الشامل بجدة، كما يمكن حجز الوحدات إلكترونياً من خلال موقع وتطبيق “سكني” على الرابط https://sakani.housing.sa/ .
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي خلال تدشينه جناح “خيالا – المهندية” في مركز سكني الشامل بجدة أن المشروع يقع شمال مدينة جدة، ضمن إحدى الضواحي التي تطورها الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص، وتقع على مساحة 1.5 مليون م2 لتوفير أكثر من 3500 وحدة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي كافة احتياجات الأسر السعودية المستفيدة المسجلة في برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان.
وأشار المهندس البطي إلى أن مشروع خيالا يقع على مساحة 84,500 ألف م2، في موقع مميز متكامل الخدمات شمال محافظة جدة بحي الحمدانية بالقرب من طريق الحرمين ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة الملك عبدالله الرياضية، ويتميز بتصاميمه المميزة ضمن بيئة عصرية لتعزيز تملك الأسر السعودية ضمن أحياء سكنية نموذجية توفّر جودة الحياة، إضافة إلى تطبيق كود البناء السعودي، وبأقساط شهرية مُيسرة، وبمساحات تبدأ من 306 م2 للوحدة.
ويأتي المشروع ليعكس الدور الريادي الفاعل الذي تعمل الشركة على تحقيقه بالتعاون مع الشركات المتخصصة لتوفير مزيدٍ من المشاريع المستقبلية بما يساعد الأسر على التملّك السكني بالاستفادة من برنامج “سكني” حول مناطق المملكة، ضمن شراكات نوعية مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة في تطوير البنى التحتية والتشييد والبناء.

روابط ذات صلة

المهندس الشمراني رئيساً تنفيذياً لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية

المهندس الشمراني رئيساً تنفيذياً لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يوقع اتفاقية شراكة دولية مع منظمة “الإسكوا”

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يوقع اتفاقية شراكة دولية مع منظمة “الإسكوا”
متحدث مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور : حدة المنافسة بمهرجان الصقور أضفت متعة على الهواية التراثية

متحدث مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور : حدة المنافسة بمهرجان الصقور أضفت متعة على الهواية التراثية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*