رئيس جامعة الملك سعود يوقع اتفاقية لتأسيس كراسي علمية بالجامعة

المناطق - الرياض

وقع معالي رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر اليوم اتفاقية إنشاء كراسي علمية بالجامعة مع رئيس مجموعة سامبا المالية عمار الخضيري.

وتضمنت أوجه الاتفاقية سلسلة من المسارات الحيوية، من بينها تخصيص مبالغ مالية لدعم كرسي البحث العلمي في الجامعة، والمساهمة في جهود وخطوات الجامعة في مجال التطوير الإداري، ودعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية الجامعية.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ورئيس اللجنة العليا للكراسي البحثية الدكتور خالد الحميزي أن هذه الاتفاقية تجسد جانباً من الشراكة بين الجامعة والقطاع الخاص بما يسهم في دعم عجلة البحث العلمي وريادته في مواضيع حيويه هامه بحلول مبتكرة وفق رؤية 2030، مشيراً أن الاتفاقية تعد حاضنه للابتكار والبحث العلمي في مجالات عديدة منها التقنيات الناشئة والجيل الخامس وأبحاث الأمراض المعدية المعاصرة وغيرها، كما تسهم في إجراء الدراسات والبحوث ذات الجودة العالية لدعم حركة النشر العلمي.

ومن جهته أوضح الخضيري أن هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم ومساندة الجامعة في جهودها الرامية إلى تعزيز مسيرتها العلمية.