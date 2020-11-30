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متحدث مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور : حدة المنافسة بمهرجان الصقور أضفت متعة على الهواية التراثية

متحدث مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور : حدة المنافسة بمهرجان الصقور أضفت متعة على الهواية التراثية

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متحدث مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور : حدة المنافسة بمهرجان الصقور أضفت متعة على الهواية التراثية

متحدث مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور : حدة المنافسة بمهرجان الصقور أضفت متعة على الهواية التراثية
http://almnatiq.net/?p=926432
المناطق - واس

أكد المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور وليد الطويل أن حدة منافسات مسابقة الملواح (الدعو 400 متر) وروح التنافس الشريف التي كانت حاضرة منذ انطلاق المهرجان أضفت مزيداً من المتعة والمحبة لهذه الهواية التراثية.
وأوضح أن المهرجان شهد في نسخته الثالثة منافسات قوية ، أبطالها صقارين سعوديين اكتسبوا مهاراتهم طوال سنوات من تربية الصقور وتدريبها، و خلال عامين أقام فيهما نادي الصقور السعودي نسختين من المهرجان، تكللتا بنجاح منقطع النظير.
وبين أن المهرجان جاء تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد – حفظه الله – ، حرصاً على عدم انقطاع الصقارين عن هوايتهم، والتي تحظى بشعبية كبيرة، وتسعى إلى صون الإرث الثقافي العريق للصقور، بصفتها رمزاً للتراث السعودي.
وأفاد أن استعداد الصقارين المسبق للمهرجان، جعل من الصعوبة التنبؤ بالفائزين في أشواط الملواح التأهيلية، وحتى إن كان المشارك من الصقارين الحاملين لألقاب كؤوس الملك عبدالعزيز في نسختي المهرجان السابقتين، مؤكداً أن ذلك تجلى بوضوح من خلال أشواط اليوم الثالث، والتي حسمت المتأهلين للأشواط النهائية من مسابقة الملواح في اللحظات الأخيرة، وبفارق لا يذكر من أجزاء الثانية.

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