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المهندس الشمراني رئيساً تنفيذياً لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية

المهندس الشمراني رئيساً تنفيذياً لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية

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المهندس الشمراني رئيساً تنفيذياً لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية

المهندس الشمراني رئيساً تنفيذياً لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
http://almnatiq.net/?p=926440
المناطق - جدة

أصدر مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية برئاسة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، قرارًا يقضي بتعيين المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني رئيسًا تنفيذيًا للهيئة.
وأعرب المهندس الشمراني عن اعتزازه بهذه الثقة، مثمناً لمجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية تكليفه بهذه المهمة لخدمة الوطن وتحقيق تطلعاته.
يذكر أن المهندس عبدالله الشمراني حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1989م، وتدرج خلال مسيرته العملية التي تجاوزت 30 عامًا في عدد من المناصب القيادية والإدارية منها رئيس الشركة العربية للبتروكيماويات ورئيس مجلس إدارة الشركة الأوروبية للبتروكيماويات ورئيس شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات وشركة الجبيل للأسمدة، وعضو مجلس إدارة شركة الفوسفات السعودية.

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