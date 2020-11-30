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نائب أمير الشرقية يلتقي مدير عام فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

نائب أمير الشرقية يلتقي مدير عام فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
http://almnatiq.net/?p=926451
المناطق - الدمام

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم (الاثنين) مدير عام فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية محمد الشهري.ونوه سموه بالدور الهام للهيئة في تحقيق مفاهيم الحفاظ على البيئة، ومراقبة الأحوال الجوية، والتنسيق مع مختلف الجهات للقيام بدورها للتعامل مع حالات التلوث البيئي، والتعامل مع التقلبات الجوية، مؤكداً سموه على ضرورة مواكبة أفضل الممارسات في حماية البيئة، والتعامل مع حالة الطقس، وزيادة التغطية الجغرافية لخدمات الهيئة، تمهيداً لتحول اختصاصاتها إلى المراكز الوطنية المستحدثة، وهي المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، متمنياً سموه لمنسوبي الهيئة التوفيق، مشيراً لأهمية العمل على تحقيق التطلعات المأمولة منهم.من جهته قدم مدير عام فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة محمد الشهري، شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، مبيناً أن فرع الهيئة يحظى بدعم كريم ومتابعة من سموهما، مشيراً أن المركز الوطني للأرصاد والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، سيحلان محل الهيئة في ممارسة الاختصاصات والمهام التي تقوم بها الهيئة، وذلك ضمن التحول لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة2030.

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