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أمانة تبوك تفعّل مبادرة “لسلامتنا نلتزم” بمشاركة جمعية العمل التطوعي بالمنطقة لمواجهة فيروس كورونا

أمانة تبوك تفعّل مبادرة “لسلامتنا نلتزم” بمشاركة جمعية العمل التطوعي بالمنطقة لمواجهة فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=926455
المناطق - تبوك

فعّلت أمانة منطقة تبوك مبادرة “لسلامتنا نلتزم” بمشاركة جمعية العمل التطوعي بالمنطقة وفريق الأمانة التطوعي التابع لأمانة المنطقة ضمن الجهود والإجراءات الاحترازية التي تتخذها للحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19”.وأوضحت “الأمانة” أنها تواصل جهودها في مختلف القطاعات في مواجهة هذه الجائحة والعمل على منع انتشار الفيروس بالمنطقة من خلال منظومة متكاملة من الأعمال الميدانية والتي يأتي من ضمنها تفعيل هذه المبادرة داخل مراكز التسوق للإسهام في الجهود للحد من انتشار الفيروس من خلال توعية المتسوقين بالإجراءات الاحترازية والمساهمة في تنظيم التباعد الاجتماعي.وأفادت أمانة تبوك أن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة الوعي بأخذ الاحتياطات اللازمة والتدابير الوقائية لتجنب الإصابة بعدوى فايروس كورونا إلى جانب ترسيخ صورة التباعد الاجتماعي والاحترازات الوقائية بلبس الكمامة والتعقيم المستمر للأيدي لتضمن – بإذن الله – سلامة الجميع مشيرةً إلى أن المتطوعين والمتطوعات حرصوا على سلامة زوار ومرتادي المجمعات حيث تمثلت جهودهم في تقديم النصائح والإرشادات والحرص على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي به مؤكدةً أن الفرق التطوعية تتواجد في عدد من المواقع بالمنطقة لضمان استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية .

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