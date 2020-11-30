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أمانة الجوف: رفع الطاقة التشغيلية بمسلخ سكاكا إلى 1050 ذبيحة يوميًا

أمانة الجوف: رفع الطاقة التشغيلية بمسلخ سكاكا إلى 1050 ذبيحة يوميًا

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أمانة الجوف: رفع الطاقة التشغيلية بمسلخ سكاكا إلى 1050 ذبيحة يوميًا

أمانة الجوف: رفع الطاقة التشغيلية بمسلخ سكاكا إلى 1050 ذبيحة يوميًا
http://almnatiq.net/?p=926468
المناطق - الجوف

رفعت أمانة منطقة الجوف الطاقة التشغيلية للمسلخ العام بمدينة سكاكا إلى 1050 رأساً من الذبائح يوميا، بواقع 1000 رأس من الأغنام و 50 من الإبل والأبقار، وذلك بعد اكتمال أعمال تطوير المسلخ، ضمن جهود الأمانة للارتقاء بالأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، وفي إطار خطتها المعلن عنها سابقا، والتي تستهدف تطوير جميع أسواق النفع العام.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان إن أعمال التطوير شملت توسعة داخلية لرفع الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من ألف رأس من الذبائح يوميا، وتحسين المرافق والخدمات من صالات الذبح والانتظار لاستيعاب 60 مستفيد ، وتطوير المنطقة المحيطة بالمسلخ ومد الرصيف أمام المسلخ على طول 80 مترا والجانبي على 100 متر، إلى جانب 2000 متر مكعب من الأسفلت، لمواكبة التوسع العمراني والنمو السكاني الذي تشهده المدينة، وأشار الحموان إلى حرص الأمانة على تطبيق أفضل المواصفات الفنية ومعايير السلامة خلال أعمال التطوير.

وكان أمين الجوف المهندس عاطف الشرعان قد وجه في وقت سابق مستثمر المسلخ العام في سكاكا بالبدء بأعمال التحسين والتطوير لزيادة الطاقة التشغيلية للمسلخ وفق الاشتراطات الصحية

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