جامعة الأمير سطام تعلن آلية اختبارات الفصل الأول للطلاب والطالبات

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أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم ، آلية وإجراءات الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي التي ستكون عن بُعد في معظم الكليات.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور عيسى الدوسري ، أن اختبارات الطلاب والطالبات للفصل الأول ستكون عن بعد باستثناء بعض الكليات التي ترى أهمية حضور الطلاب والطالبات للاختبارات في بعض مقرراتها وهي كلية الطب ، وكلية طب الأسنان وستكون جميع الاختبارات حضورية باستثناء متطلبات الجامعة التي تقام عن بُعد ، إضافة إلى كليات الهندسة ، وكلية السنة التحضيرية حيث ستكون بعض المقررات المختارة من القسم الأكاديمي بالإضافة إلى المقررات ذات الطبيعة العملية اختباراتها حضورية فقط