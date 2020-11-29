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أمير الحدود الشمالية يتسلم تقريرًا عن استراتيجية التأمينات في متابعة نسب التوطين

أمير الحدود الشمالية يتسلم تقريرًا عن استراتيجية التأمينات في متابعة نسب التوطين

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أمير الحدود الشمالية يتسلم تقريرًا عن استراتيجية التأمينات في متابعة نسب التوطين

أمير الحدود الشمالية يتسلم تقريرًا عن استراتيجية التأمينات في متابعة نسب التوطين
http://almnatiq.net/?p=926474
المناطق - عرعر/

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه اليوم، مدير مكتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمنطقة عايد بن مبارك العنزي .
وتسلم سموه خلال الاستقبال تقريرا عن استراتيجية المؤسسة في متابعة نسب التوطين في سوق العمل ، وتضمن تفصيلا عن نسب التوطين (نسبة المشتركين السعوديون في نظام المؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى إجمالي المشتركين العاملين في القطاع الخاص) بالإضافة إلى أعداد المشتركين في التأمينات والعاملين في القطاع الخاص حسب الأنشطة الاقتصادية والمصنفة حسب النشاط الاقتصادي .
وأكد سموه أهمية دور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دعم قطاع العمل ورفع نسبة التوطين في المملكة من خلال الحماية التأمينية التي تقدمها للعاملين في القطاع الخاص من مواطنين ومقيمين.
كما جرى خلال الاستقبال مناقشة مشروعات المؤسسة, وأهم أعمال المؤسسة وأنشطتها ، وما تقدمه من خدمات للمستفيدين في المنطقة

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