احدث الأخبار

‏قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة ومدير جامعة الدفاع الوطني يستقبل رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يستقبل مسؤولي المنطقة والمواطنين في جلسة الأثنينية
منطقة الحدود الشمالية
 أمير الحدود الشمالية يتسلم تقريرًا عن استراتيجية التأمينات في متابعة نسب التوطين
منطقة الحدود الشمالية
 جامعة الأمير سطام تعلن آلية اختبارات الفصل الأول للطلاب والطالبات
منطقة الرياض
 أمانة الجوف: رفع الطاقة التشغيلية بمسلخ سكاكا إلى 1050 ذبيحة يوميًا
منطقة الجوف
 بايدن يختار جانيت يلين لمنصب وزير الخزانة الأمريكية
أبرز المواد
 المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يمنح “تراخيص التعليم الإلكتروني” لأربع جامعات
أبرز المواد
 رئيس جامعة الملك سعود يوقع اتفاقية لتأسيس كراسي علمية بالجامعة
منطقة الرياض
 أمانة تبوك تفعّل مبادرة “لسلامتنا نلتزم” بمشاركة جمعية العمل التطوعي بالمنطقة لمواجهة فيروس كورونا
منطقة تبوك
 نائب أمير الشرقية يلتقي مدير عام فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
المنطقة الشرقية
 العلاقات العمالية بالرياض تنهي مستحقات المتوفين من العمالة بمبلغ تجاوز 31 مليون ريال
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة نادي الفتح
المنطقة الشرقية
‏قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة ومدير جامعة الدفاع الوطني يستقبل رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب

‏قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة ومدير جامعة الدفاع الوطني يستقبل رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب

أبرز المواد
أمير الحدود الشمالية يستقبل مسؤولي المنطقة والمواطنين في جلسة الأثنينية

أمير الحدود الشمالية يستقبل مسؤولي المنطقة والمواطنين في جلسة الأثنينية

منطقة الحدود الشمالية
أمير الحدود الشمالية يتسلم تقريرًا عن استراتيجية التأمينات في متابعة نسب التوطين

أمير الحدود الشمالية يتسلم تقريرًا عن استراتيجية التأمينات في متابعة نسب التوطين

منطقة الحدود الشمالية
جامعة الأمير سطام تعلن آلية اختبارات الفصل الأول للطلاب والطالبات

جامعة الأمير سطام تعلن آلية اختبارات الفصل الأول للطلاب والطالبات

منطقة الرياض

‏قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة ومدير جامعة الدفاع الوطني يستقبل رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب

‏قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة ومدير جامعة الدفاع الوطني يستقبل رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب
http://almnatiq.net/?p=926483
المناطق - الرياض

زار معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان والوفد المرافق له اليوم كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة, وكان في استقبال معاليه قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة ومدير جامعة الدفاع الوطني اللواء الركن / محمد بن جدوع الرويلي. 
وتأتي هذه الزيارة بهدف تعزيز التعاون بين الكلية والهيئة في مجال مبادرة الإعتماد الأكاديمي لجامعة الدفاع الوطني.

روابط ذات صلة

بايدن يختار جانيت يلين لمنصب وزير الخزانة الأمريكية

بايدن يختار جانيت يلين لمنصب وزير الخزانة الأمريكية
المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يمنح “تراخيص التعليم الإلكتروني” لأربع جامعات

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يمنح “تراخيص التعليم الإلكتروني” لأربع جامعات
العلاقات العمالية بالرياض تنهي مستحقات المتوفين من العمالة بمبلغ تجاوز 31 مليون ريال

العلاقات العمالية بالرياض تنهي مستحقات المتوفين من العمالة بمبلغ تجاوز 31 مليون ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*