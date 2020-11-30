‏قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة ومدير جامعة الدفاع الوطني يستقبل رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب

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زار معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان والوفد المرافق له اليوم كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة, وكان في استقبال معاليه قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة ومدير جامعة الدفاع الوطني اللواء الركن / محمد بن جدوع الرويلي.

وتأتي هذه الزيارة بهدف تعزيز التعاون بين الكلية والهيئة في مجال مبادرة الإعتماد الأكاديمي لجامعة الدفاع الوطني.



