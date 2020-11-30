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الجيش المصري ينفذ مناورات عسكرية في بحر إيجه مع اليونان

الجيش المصري ينفذ مناورات عسكرية في بحر إيجه مع اليونان
http://almnatiq.net/?p=926499
المناطق - وكالات

نفذت وحدات من القوات البحرية المصرية واليونانية تدريبا بحريا عابرا بنطاق بحر إيجه شمال البحر المتوسط وذلك أثناء عودة الوحدات البحرية المصرية التي شاركت في تدريب “جسر الصداقة -3”.

ونفذت الوحدات عددا من الأنشطة شملت تمرين تشكيلات الإبحار، وتمرين مواصلات، وعددا من الأنشطة التدريبية لتعزيز إجراءات الأمن البحري في البحر المتوسط وتحقيق التوافق في أداء المهام القتالية للأسطولين المصري واليوناني، وبما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها في أعالي البحار.

وقام الجيش المصري بتنفيذ المناورات بعد عبوره من مضيق البوسفور الذي تتحكم فيه تركيا، حيث تتطلب عملية مروره إلى البحر الأسود أو خروجه منها الدخول إلى مضيق البوسفور.

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