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أمطار على منطقة القصيم

أمطار على منطقة القصيم
http://almnatiq.net/?p=926505
المناطق - واس

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم اليوم، شملت مدينة بريدة ومحافظات عنيزة والبكيرية والرس والبدائع والمذنب والشماسية والخبراء ورياض الخبراء وعيون الجواء والأسياح و مراكز الربيعة والبطين والبندرية والحيسونية وأبا الورود وحنيظل والصمعوريه والقوارة والبطين والفوارة، والعمار وأجزاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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