بلدية وسط وشرق الدمام تضبط منزل سكني يستخدم كمستودع ومعمل لتحضير الأطعمة بشكل مخالف

نفذت بلدية وسط وشرق الدمام بالتعاون مع شرطة المنطقة الشرقية، مؤخرا حملة مشتركة، أسفرت عن ضبط واتلاف أكثر من ٣٠٠ كيلو من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتأتي هذه الحملة استمرار للجولات الرقابية الميدانية التي تنفذها أمانة المنطقة الشرقية، للحفاظ على الصحة العامة ويقظة المراقبين الصحيين، الذين يعملون على مدار الساعة للحفاظ على الصحة العامة، حيث ضبطت بلدية وسط الدمام و بلدية شرق الدمام بالتعاون ومساندة من شعبة الضبط الإداري بشرطة المنطقة الشرقية، منزل غير مصرح ومخالف للأنظمة ولاشتراطات الحفظ والتخزين، يستخدم كمستودع للمواد الغذائية ومعمل لتحضير الأطعمة وتوزيعها على أحد المطاعم التابعة، حيث تم رصد عدد من المخالفات تمثلت في تدني مستوى النظافة العامه وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية واللحوم، إضافة إلى أن الموقع تكثر فيه الحشرات والقوارض، كما تم إغلاق المنزل وإتلاف ما يقارب 300 كيلو من اللحوم كانت معدة مسبقا بهدف توزيعها، وذلك بسبب ظهور علامات التلف والفساد عليها.

هذا وتقوم أمانة المنطقة الشرقية من خلال الحملات الميدانية الرقابية بتطبيق العقوبات على المخالفين حسب لائحة الجزاءات البلدية، كما يقوم مركز 940 باستقبال البلاغات عن الملاحظات أو الشكاوى على المخالفات البلدية، ليتم التعامل معها ومعالجتها.