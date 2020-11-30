‏أمير ⁧‫الحدود الشمالية‬⁩ يوجه بدراسة تشكيل فرقة تطوعية لرصد وتوثيق “تباشير الخير”‫بالمنطقة ‬

المناطق - ‫عرعر/‬

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير ⁧‫فيصل بن خالد بن سلطان‬⁩ بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ،الجهات المختصة بالإمارة بدراسة فكرة إنشاء ” فرقة تطوعية ” بالمنطقة بمسمى ” تباشير الخير ” تشّكل أعضاؤها من المهتمين بنشر أخبار الأمطار والسيول والأماكن المثلى للتنزه والرعي ، من كافات محافظات المنطقة، وتزويد أعضائها بالممكنات من مركبات دفع رباعي وأجهزة تواصل وأجهزة تصوير بما يعزز من قدراتها على الرصد والنشر أولا بأول، وبما يحفظ سلامة أعضائها بكافة الظروف المناخية والجغرافية من المخاطر المحتملة.

وتتضمن مهمة الفريق توثيق ورصد أخبار الأمطار والفياض ميدانيا بشكل منظم ،ووفق آليات دقيقة وبشمولية ومصداقية مع مراعاة متطلبات السلامة أثناء الرصد والنشر.

لافتاً سموه الانتباه إلى أن التغطيات الشاملة والدقيقة والمحترفة لتباشير الخير، ستسهم أن شاء الله في تنشيط المنطقة سياحياً وتحفز هواة البر من كافة أنحاء مناطق المملكة لزيارة المنطقة والاستمتاع بأجواءها الربيعية المميزة