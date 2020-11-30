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جونسون: نأمل في الموافقة على لقاحات كورونا قبل أعياد الميلاد

جونسون: نأمل في الموافقة على لقاحات كورونا قبل أعياد الميلاد
http://almnatiq.net/?p=926514
المناطق - رويترز

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إنه يأمل في أن توافق الجهات الرقابية على أبرز لقاحين مرشحين لفيروس كورونا قبل عيد الميلاد.

وأضاف خلال زيارته منشأة طبية: “لم يحصل أي لقاح بعد على موافقة وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، ولكن من الواضح أننا نأمل في أن تتم الموافقة على لقاحي فايزر وأسترازينيكا في غضون الأيام والأسابيع القليلة القادمة”.

وفي رده على سؤال عما إذا كان يمكن الموافقة على اللقاحين قبل عيد الميلاد، قال جونسون: “نأمل في ذلك”.

وكانت صحيفة “فاينانشال تايمز” أشارت السبت إلى أنه من المقرر أن تعتمد بريطانيا خلال أيام لقاحا مضادا لكوفيد-19، وأن عمليات التسليم ستبدأ في غضون ساعات من إصدار الإذن بذلك.

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