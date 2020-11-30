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وكيل إمارة منطقة الجوف يكرم فريق دراجتي الجوف لحصولهم على بطولة الشمال للدراجات الهوائية

وكيل إمارة منطقة الجوف يكرم فريق دراجتي الجوف لحصولهم على بطولة الشمال للدراجات الهوائية

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وكيل إمارة منطقة الجوف يكرم فريق دراجتي الجوف لحصولهم على بطولة الشمال للدراجات الهوائية

وكيل إمارة منطقة الجوف يكرم فريق دراجتي الجوف لحصولهم على بطولة الشمال للدراجات الهوائية
http://almnatiq.net/?p=926522
المناطق - الجوف

كرم وكيل امارة منطقة الجوف رئيس لجنة الرياضة المجتمعية حسين بن محمد آل سلطان ، فريق دراجتي الجوف بمناسبة فوز الفريق ببطولة الشمال للدراجات الهوائية والتي اقيمت في مدينة عرعر .
جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم ، مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة الجوف أمين عام اللجنة مريح بن مصلح المريح وفريق دراجتي .
وقدم آل سلطان التهنئة للفريق مشيدا بدورهم الملموس في رفع ثقافة الممارسة الرياضية لدى أفراد المجتمع بمختلف الشرائح.
مِن جهته قدم رئيس لجنة المجموعات الرياضية قائد فريق دراجتي الجوف الكابتن رياض المهاوش كأس البطولة لوكيل امارة منطقة الجوف تقديرا لجهودة مع لجنة الرياضة المجتمعية بالمنطقة

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