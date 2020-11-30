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مقتل قيادي في الحرس الثوري الإيراني عند الحدود العراقية السورية

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مقتل قيادي في الحرس الثوري الإيراني عند الحدود العراقية السورية

مقتل قيادي في الحرس الثوري الإيراني عند الحدود العراقية السورية
http://almnatiq.net/?p=926525

كشف مصدر عسكري عراقي، اليوم الاثنين، عن تلقي معلومات عن مقتل قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني مع عدد من مرافقيه، في ضربة جوية بطائرة مسيرة عند الحدود العراقية – السورية، مساء يوم الأحد، فيما ذكرت تقارير أن القيادي القتيل يدعى مسلم شهدان.

وقال المصدر، لـ“إرم نيوز“، إنه ”وفق المعلومات الاستخباراتية العسكرية العراقية، عند الحدود العراقية – السورية، فإن طائرة مسيرة نفذت ضربة جوية دقيقة على عجلة داخل العمق السوري، فيها قائد عسكري في الحرس الثوري الإيراني وأربعة مرافقين له، ما أدى إلى مقتلهم على الفور بعد احتراق عجلتهم بشكل كامل“.

وبين أن ”الأنباء التي تحدثت عن نقل جثث المقتولين إلى العراق غير صحيحة، فلم تدخل أي عجلة الأراضي العراقية، ودخول هكذا جثث بحاجة إلى موافقات رسمية من الحكومة المركزية في بغداد حصراً، خصوصاً أن الحدود مراقبة بالطائرات من قبل التحالف الدولي“.

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