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وزير الإعلام اليمني: مجزرة مليشيا الحوثي الإرهابية في الدريهمي جريمة حرب مكتملة الأركان

وزير الإعلام اليمني: مجزرة مليشيا الحوثي الإرهابية في الدريهمي جريمة حرب مكتملة الأركان

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وزير الإعلام اليمني: مجزرة مليشيا الحوثي الإرهابية في الدريهمي جريمة حرب مكتملة الأركان

وزير الإعلام اليمني: مجزرة مليشيا الحوثي الإرهابية في الدريهمي جريمة حرب مكتملة الأركان
http://almnatiq.net/?p=926547
المناطق - وكالات

أكد وزير الإعلام معمر الارياني أن المجزرة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف منازل المدنيين في قرية الفازة بمديرية الدريهمي، وراح ضحيتها ثمانية مدنيين من النساء والأطفال بينهم رضيعين وإصابة سبعة آخرين، جريمة حرب مكتملة الاركان.
وقال الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ ) إن هذه الجريمة النكراء تندرج في سياق مسلسل الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين من الأطفال والنساء منذ انقلابها على الدولة في اليمن، وقتلها عشرات الآلاف من المدنيين بدم بارد، في ظل صمت دولي غير مبرر.
وطالب الأمم المتحدة والمبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث وفريق الرقابة الدولية بإدانة واضحة لهذه الجريمة النكراء، والقيام بمسؤولياتهم في وقف جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية.

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