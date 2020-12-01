سيميوني: سواريز يقترب من العودة

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أكد دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد أن المهاجم لويس سواريز بات قريبا من العودة للمباريات بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأصيب مهاجم أوروجواي بالعدوى خلال اللعب مع منتخب بلاده في وقت سابق هذا الشهر ولم يستأنف التدريبات حتى الآن مع أتليتيكو. لكن سيميوني يعتقد أن عودته للمباريات باتت وشيكة قبل مواجهة مهمة أمام بايرن ميونيخ في دوري الأبطال الثلاثاء.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين “إنه في حالة طيبة. يرغب في العودة للعب مع زملائه”.

وجاءت نتيجة سواريز إيجابية يوم الأحد وسيخضع لاختبار جديد يوم الثلاثاء قبل المباراة.

وأضاف المدرب الأرجنتيني “الشيء الأكثر أهمية أن يأتي الاختبار سلبيا. لو لم يستطع اللعب غدا فانني انتظره يوم السبت.

“هذا الفيروس غريب. لو جاءت النتيجة سلبية غدا فانه سيلعب حيث يسعى لمساعدة الفريق”.

وكان غياب سواريز مؤثرا في المرة السابقة حيث عانى أتليتيكو لكسر عناد لوكوموتيف موسكو كما يغيب شريكه في الهجوم دييجو كوستا بسبب تجلط في أوردة الساق.

وقال سيميوني “سواريز وكوستا من نوعية المهاجمين الذين يجيدون إنهاء الفرص في الشباك. نملك مهاجمين آخرين وعلينا استغلال قدراتهم بأفضل صورة”.

ويحتل أتليتيكو المركز الثاني في المجموعة الأولى بخمس نقاط وفي حال فوزه سيقطع خطوة كبيرة للتأهل لدور الستة عشر. وتأهل بايرن بالفعل واستبعد القائد مانويل نوير وهدافه روبرت ليفاندوفسكي من السفر مع الفريق إلى العاصمة الاسبانية.

وأضاف سيميوني “ليس لدينا أي هامش للخطأ بعد تعادلين وفوز وخسارة. نحتاج إلى الخروج بنتيجة غدا بغض النظر عما سيحدث في مباراة لوكوموتيف وسالزبورج.

“نواجه بايرن الذي ينافس في أكثر من بطولة وأثبت ذلك باختياراته للتشكيلة. سنلعب أمام أي تشكيلة يختارها المنافس فلديهم الكثير من الهدافين وهذا سر قوتهم”.