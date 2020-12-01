احدث الأخبار

سيميوني: سواريز يقترب من العودة
أبرز المواد
 بحركة خاطفة.. فيديو لأم تنقذ رضيعها من “اللدغة المميتة”
أبرز المواد
 ترخيص لقاحات كورونا ليس النهاية.. عقبات في النقل والتوزيع
أبرز المواد
 مقتل قائد بالحرس الثوري الإيراني قرب حدود سوريا والعراق
أبرز المواد
 الصحة العالمية: ملتزمون بالكشف عن مصدر فيروس كوفيد 19
أبرز المواد
 وزير الإعلام اليمني: مجزرة مليشيا الحوثي الإرهابية في الدريهمي جريمة حرب مكتملة الأركان
أبرز المواد
 مقتل وإصابة 12 مدنياً بينهم نساء وأطفال بقذائف مليشيا الحوثي الإرهابية شمالي محافظة تعز
أبرز المواد
 أزمة دبلوماسية بين الصين وأستراليا بسبب “صورة ذبح الطفل”
أبرز المواد
 أمطار غزيرة على البكيرية
منطقة القصيم
 الرئيس الجزائري يغادر المستشفى في ألمانيا ويستعد للعودة
أبرز المواد
 التواصل الحكومي يصدر الشعار الإعلامي الموحد لمشاركة المملكة في الاحتفاء باليوم الوطني الإماراتي الـ 49
أبرز المواد
 داخلية البحرين تصدر بيانا حول انتهاكات قطر لحدود البلاد البحرية
أبرز المواد
سيميوني: سواريز يقترب من العودة

سيميوني: سواريز يقترب من العودة

أبرز المواد
بحركة خاطفة.. فيديو لأم تنقذ رضيعها من “اللدغة المميتة”

بحركة خاطفة.. فيديو لأم تنقذ رضيعها من “اللدغة المميتة”

أبرز المواد
ترخيص لقاحات كورونا ليس النهاية.. عقبات في النقل والتوزيع

ترخيص لقاحات كورونا ليس النهاية.. عقبات في النقل والتوزيع

أبرز المواد
مقتل قائد بالحرس الثوري الإيراني قرب حدود سوريا والعراق

مقتل قائد بالحرس الثوري الإيراني قرب حدود سوريا والعراق

أبرز المواد

https://www.youtube.com/watch?v=KMT8RmqLyNY&feature=emb_title

بحركة خاطفة.. فيديو لأم تنقذ رضيعها من “اللدغة المميتة”

بحركة خاطفة.. فيديو لأم تنقذ رضيعها من “اللدغة المميتة”
http://almnatiq.net/?p=926554
المناطق - وكالات

نجحت أم بحركة خاطفة وسريعة، في إنقاذ رضيعها البالغ من العمر عاما واحدا، من فصيلة سامة وعملاقة من حيوان “الحريش”، المنتمي لعائلة تعرف باسم “ذات الـ44 قدما”.

وحسب الواقعة التي حدثت في تايلاند والتقطتها كاميرات المراقبة، فقد كان الطفل “نونغ” يلعب مع قطته على الأرض في منزله، عندما زحف الكائن السام نحوه بسرعة.

ويظهر الفيديو “حريشا” يزيد طوله على 30 سنتيمترا، كان يستعد على ما يبدو للدغ الرضيع الذي لا يدرك خطورة الحيوان.

إلا أن الأم، التي كانت راقدة تتصفح هاتفها، انتفضت بسرعة عندما استشعرت الخطر، وأبعدت طفلها عن طريق الكائن المخيف، ثم ظهرت الجدة في المشهد لتمسك به باستخدام كوب.

ويمكن أن تكون لدغات الحريش خطيرة بشكل خاص على الأطفال، حيث قد يتسبب سمها في إسراع معدل ضربات قلب الضحية وجعل التنفس عسيرا، وربما ينتهي الأمر بالوفاة.

والحريش من فصيلة عديدات الأرجل، وينتشر بكثرة في دول جنوب شرق آسيا، ويمكن أن تسبب لدغاته للكبار في تورم وألم شديدين لمدة تصل إلى 5 أيام.

روابط ذات صلة

سيميوني: سواريز يقترب من العودة

سيميوني: سواريز يقترب من العودة
ترخيص لقاحات كورونا ليس النهاية.. عقبات في النقل والتوزيع

ترخيص لقاحات كورونا ليس النهاية.. عقبات في النقل والتوزيع
مقتل قائد بالحرس الثوري الإيراني قرب حدود سوريا والعراق

مقتل قائد بالحرس الثوري الإيراني قرب حدود سوريا والعراق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*