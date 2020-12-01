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تعيين أول امرأة لتحكيم مباراة رجال في دوري أبطال أوروبا

تعيين أول امرأة لتحكيم مباراة رجال في دوري أبطال أوروبا

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تعيين أول امرأة لتحكيم مباراة رجال في دوري أبطال أوروبا

تعيين أول امرأة لتحكيم مباراة رجال في دوري أبطال أوروبا
http://almnatiq.net/?p=926563
المناطق - وكالات

ستدخل الفرنسية ستيفاني فرابار التاريخ من أوسع أبوابه، عندما ستصبح أول امرأة تحكم مباراة بين فريقي رجال في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعينت البطولة الحكم ستيفاني فرابار لإدارة مباراة يوفنتوس الإيطالي ودينامو كييف الأوكراني، في تورينو، مساء الأربعاء.

وبالرغم من أنها ستحكم مباراتها الأولى في البطولة الأكبر أوروبيا، فإن فرابار سبق لها خوض تجارب تحكيمية مثيرة في بطولات الرجال والنساء.

وأصبحت فرابار، التي ستكمل 37 عاما الشهر المقبل، أول امرأة تدير مباراة بارزة في مسابقة تابعة للاتحاد الأوروبي (ويفا) حين أدارت مواجهة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر في إسطنبول العام الماضي.

كما أدارت نهائي كأس العالم للسيدات 2019 بين الولايات المتحدة وهولندا، وأصبحت أول امرأة تدير مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي حين لعب أميان أمام ستراسبورغ في أبريل العام الماضي.

وأدارت أول مباراة لها في بطولة يوروبا ليغ في أكتوبر الماضي، حين استضاف ليستر سيتي الإنجليزي منافسه زوريا لوهانسك الأوكراني.

ويحتل يوفنتوس، الذي تأهل بالفعل إلى دور الستة عشر، المركز الثاني في المجموعة السابعة بتسع نقاط من 4 مباريات، متفوقا بثماني نقاط على دينامو كييف، ومتأخرا بثلاث نقاط عن برشلونة الذي سيواجه فرنسافروس الهنغاري الأربعاء.

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