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أمراض القلب والدورة الدموية.. وزارة الصحة تحدد طرق الوقاية

أمراض القلب والدورة الدموية.. وزارة الصحة تحدد طرق الوقاية
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المناطق_الرياض

أوضحت وزارة الصحة، أبرز أعراض أمراض القلب والدورة الدموية الناتجة عن تصلب الشرايين وخطورة مضاعفاتها، وحثت على إتباع بعض النصائح الطبية لتجنبها.

وتقدم وزارة الصحة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عددًا مهمًا من النصائح الطبية لمرضى الأمراض المزمنة؛ لتجنيبهم أي مضاعفات.

تصلب الشرايين

أوضحت وزارة الصحة، أن السبب الدقيق لتصلب الشرايين غير معروف؛ حيث تظهر الدراسات أنه مرض بطيء ومعقد قد يبدأ في مرحلة الطفولة ويتطور بشكل أسرع مع تقدم العمر.

وحددت وزارة الصحة، عوامل الخطورة التي تتوقف عليها نسبة الإصابة بالمرض ومخاطه وتتمثل في التالي:

– التقدم في السن.

– التاريخ العائلي من أمراض القلب في وقت مبكر.

– مستويات الكوليسترول المرتفعة في الدم.

– قلة النشاط البدني.

– نظام غذائي غير صحي.

– مقاومة الجسم للأنسولين.

– ضغط الدم المرتفع.

– داء السكري.

– زيادة الوزن أو السمنة.

– التدخين.

نصائح للوقاية

وقدمت وزارة الصحة، بعض الإرشادات والنصائح الهامة والعامة التي من شأنها أن يساعد على منع أو تأخير تصلب الشرايين والأمراض التي يمكن أن تسببها عند إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة والحصول على الرعاية المستمرة يمكن أن يساعدك على تجنب الأمراض والعيش حياة صحية طويلة، والتي تشمل على:

– تبني عادات غذائية صحية للقلب والابتعاد عن الغذاء العالي في الصوديوم، وإضافة السكر، الدهون الصلبة، والحبوب المكررة.

– ممارسة النشاط البدني.

– الامتناع عن التدخين.

– التحكم في الوزن.

– إجراء الفحوصات المخبرية حسب الأعمار التالية:

– للرجال من عمر 35 سنة أو أكثر، ومن عمر 20-35 سنة عند وجود أحد عوامل الخطورة.

– للنساء من عمر 45 سنة أو أكثر، ومن عمر 20-45 سنة عند وجود أحد عوامل الخطورة.

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