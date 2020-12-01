الدولار يتخلى عن بعض مكاسبه مع تحول التركيز إلى اجتماع المركزى الأمريكى

الدولار يتخلى عن بعض مكاسبه مع تحول التركيز إلى اجتماع المركزى الأمريكى

أبرز المواد
“أوبك+” تؤجل اجتماعها إلى 3 ديسمبر

“أوبك+” تؤجل اجتماعها إلى 3 ديسمبر

أبرز المواد
وظائف هندسية شاغرة في مشروع البحر الأحمر

وظائف هندسية شاغرة في مشروع البحر الأحمر

أبرز المواد
رئيس التشيك يطلب قائمة جواسيس روسيا في بلاده ومخابراته ترد: إفتح عينيك على المشكلة!

رئيس التشيك يطلب قائمة جواسيس روسيا في بلاده ومخابراته ترد: إفتح عينيك على المشكلة!

أبرز المواد

رئيس التشيك يطلب قائمة جواسيس روسيا في بلاده ومخابراته ترد: إفتح عينيك على المشكلة!

رئيس التشيك يطلب قائمة جواسيس روسيا في بلاده ومخابراته ترد: إفتح عينيك على المشكلة!
http://almnatiq.net/?p=926610
المناطق_وكالات

قال خبراء أمن إن الرئيس التشيكي طالب بقائمة بأسماء جميع الجواسيس الروس النشطين في بلاده، وهو طلب قد يعرّض بعض المصادر السرية للخطر إذا تمت تلبيته.

ونشرت هيئة الإذاعة التشيكية تقريراً حول طلب الرئيس ميلوس زيمان يوم امس الإثنين. وتم تقديم الطلب إلى ميشال كوديلكا، مدير وكالة استخبارات جمهورية التشيك.

وتحدثت الاستخبارات التشيكية لسنوات عن زيادة نشاط أجهزة الاستخبارات الروسية التي تستهدف دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أنها لم تقدم تفاصيل محددة.

ويُنظر إلى زيمان على أنه يتبع نهجاً ودوداً مع روسيا، وقد اتهم في الماضي جهاز المخابرات الخاص ببلاده بعدم الكفاءة.

وقال وزير الداخلية السابق فرانتيسك بوهلان لهيئة الإذاعة التشيكية إن “إعلان هذه الأسماء سيعرض الكثير من الناس وإدارة العمليات للخطر. لا يمكننا السماح بذلك”، مضيفاً أنه لا يوجد سبب لجعل الرئيس يعرف الأسماء.

وانتقد سياسيو المعارضة الطلب أيضاً، وحثوا زيمان على فتح عينيه على المشكلة.

روابط ذات صلة

الدولار يتخلى عن بعض مكاسبه مع تحول التركيز إلى اجتماع المركزى الأمريكى

الدولار يتخلى عن بعض مكاسبه مع تحول التركيز إلى اجتماع المركزى الأمريكى
“أوبك+” تؤجل اجتماعها إلى 3 ديسمبر

“أوبك+” تؤجل اجتماعها إلى 3 ديسمبر
وظائف هندسية شاغرة في مشروع البحر الأحمر

وظائف هندسية شاغرة في مشروع البحر الأحمر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*