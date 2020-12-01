احدث الأخبار

الغنوشي يفتش في دفاتره القديمة.. والخناق يضيق حوله
منوعات
 وكيل إمارة الجوف يزور أمانة المنطقة ويطلع على تجهيزات المركز الإعلامي
أبرز المواد
 السفر إلى خارج السعودية.. الجهات المعنية تحدد الموعد الأربعاء المقبل
أبرز المواد
 رخص بناء فورية دون الحاجة لزيارة البلدية.. قريباً
أبرز المواد
 “الصحة العالمية”: الأوضاع الأمنية المتأزمة في اليمن ضاعفت معاناته في مواجهة كورونا
أبرز المواد
 ليبيا وأزمة المناصب.. معضلة تعرقل جهود التسوية
أبرز المواد
 نائب بحزب تركي معارض يشن هجوماً حاداً على أردوغان
أبرز المواد
 استشاري: 5 تغيرات تحدث للقلب خلال فصل الشتاء
أبرز المواد
 «إياتا»: عودة السفر الجوي إلى طبيعته في هذا الموعد
أبرز المواد
 أمراض القلب والدورة الدموية.. وزارة الصحة تحدد طرق الوقاية
أبرز المواد
 52731 حالة وفاة بفيروس كورونا في فرنسا
أبرز المواد
 عرض أكبر اللوحات الفنية في العالم في كلكتا الهندية بعد ترميمها
أبرز المواد
الغنوشي يفتش في دفاتره القديمة.. والخناق يضيق حوله

الغنوشي يفتش في دفاتره القديمة.. والخناق يضيق حوله

منوعات
وكيل إمارة الجوف يزور أمانة المنطقة ويطلع على تجهيزات المركز الإعلامي

وكيل إمارة الجوف يزور أمانة المنطقة ويطلع على تجهيزات المركز الإعلامي

أبرز المواد
السفر إلى خارج السعودية.. الجهات المعنية تحدد الموعد الأربعاء المقبل

السفر إلى خارج السعودية.. الجهات المعنية تحدد الموعد الأربعاء المقبل

أبرز المواد
رخص بناء فورية دون الحاجة لزيارة البلدية.. قريباً

رخص بناء فورية دون الحاجة لزيارة البلدية.. قريباً

أبرز المواد

وكيل إمارة الجوف يزور أمانة المنطقة ويطلع على تجهيزات المركز الإعلامي

وكيل إمارة الجوف يزور أمانة المنطقة ويطلع على تجهيزات المركز الإعلامي
http://almnatiq.net/?p=926621
المناطق_الجوف

أطلع وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان على أعمال وتجهيزات المركز الإعلامي في أمانة منطقة الجوف، مشيداً بجهود وأداء المركز .

وأشار آل سلطان إلى أهمية الرسائل الإعلامية والتوعوية لتحقيق الأهداف وتوفير المعلومات، متمنياً للقائمين على المركز مزيداً من التوفيق والسداد.

جاء ذلك خلال زيارة آل سلطان للمركز يرافقه أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، حيث اطلع وكيل الإمارة على أعمال المركز وما يتميز به من تجهيزات وتقنيات حديثة لتسريع وتجويد العمل في القطاع الإعلامي والمعلوماتي، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، حيث حققت مواد المركز الإعلامي التابع للإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بأمانة الجوف حوالي 650 ألف مشاهدة على مختلف المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأعد المركز الذي انطلقت أعماله في شهر فبراير المنصرم، 105 أخبار صحفية، كما تم نشر 139 تقريراً إعلاميا، إلى جانب 3 أفلام رسوم متحركة، و52 مقطع موشن جرافيك، و98 إنفوجرافيك.

وقالت مديرة المركز الإعلامي بالأمانة منيرة بنت مبارك الودعاني، إن المركز يستهدف خدمة المستفيدين من خلال تقديم كافة المعلومات والأخبار حول المشروعات التنموية والخدمات والأعمال البلدية، من خلال مختلف النوافذ التي تشمل وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، لتعزيز الشفافية والتحول الرقمي وإيصال الرسائل والمعلومات لخدمة المستفيدين والتسهيل عليهم.

روابط ذات صلة

الغنوشي يفتش في دفاتره القديمة.. والخناق يضيق حوله

الغنوشي يفتش في دفاتره القديمة.. والخناق يضيق حوله
السفر إلى خارج السعودية.. الجهات المعنية تحدد الموعد الأربعاء المقبل

السفر إلى خارج السعودية.. الجهات المعنية تحدد الموعد الأربعاء المقبل
رخص بناء فورية دون الحاجة لزيارة البلدية.. قريباً

رخص بناء فورية دون الحاجة لزيارة البلدية.. قريباً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*