قائد فيلق القدس الإرهابي يزور لبنان سرا ويطلب من حزب الله الإرهابي عدم استفزاز إسرائيل

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كشفت صحيفة صحيفة “لوريون لوجور” اللبنانية الناطقة بالفرنسية عن زيارة سرية أجراها قائد فيلق القدس الإرهابي الإيراني اللواء “إسماعيل قاآني” الإيراني إلى لبنان، ولقائه بقائد حزب الله الإرهابي حسن نصر الله، مشيرة إلى ان هذه الزيارة جاءت في ظل التوتر المتصاعد مؤخرا بين طهران وتل أبيب.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر أمس الإثنين: ”إن قاآني أجرى مؤخرا زيارة سرية إلى لبنان، والتقى بزعيم حزب الله الإرهابي حسن نصر الله، حيث طلب الجنرال الإيراني من نصر الله عدم إثارة إسرائيل“.

وأضافت الصحفية وفق ما نقلت الإذاعة الفرنسية الدولية في نسختها الفارسية أن” قاآني شدد على كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين بحزب الله بعدم اتخاذ أي إجراء يُمكن أن ينتهي بزيادة التوتر مع إسرائيل؛ وذلك بهدف عدم استغلال إسرائيل لهذا التوتر لشن عملية عسكرية موسعة“.

وأشارت إلى” أن قاآني أراد إيصال هذه الرسالة إلى الجماعات الإرهابية المسلحة المؤيدة لطهران في المنطقة، بعدم تصعيد الموقف العسكري مع إسرائيل والقوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة، ولهذا أجرى زيارات مؤخرا إلى سوريا والعراق، والتقى بكبار القادة العسكريين لهذه الجماعات، ومنها الحشد الشعبي الإرهابي، وفيلق بدر“.

وفي هذا الإطار، نقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في حزب الله الإرهابي اللبناني دون تسميته قوله” إن إيران لا تنوي اتخاذ إجراء عسكري ضد إسرائيل عن طريق لبنان أو سوريا.