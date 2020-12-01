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جراحة معقدة لحالتي العظم الرخامي في مستشفى الدوادمي العام

جراحة معقدة لحالتي العظم الرخامي في مستشفى الدوادمي العام

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جراحة معقدة لحالتي العظم الرخامي في مستشفى الدوادمي العام

جراحة معقدة لحالتي العظم الرخامي في مستشفى الدوادمي العام
http://almnatiq.net/?p=926681

نجح مستشفى الداودمي العام ، في اجراء عمليتين نادرة و معقدة ، لتثبيت كسور الفخذ لمصابيّن يعانيان من مرض نادر هو ( العظم الرخامي ) .وتفصيلاً استقبل المستشفى شاب وفتاة في الخامسة عشرة من العمر ، يعانيّان من مرض نادر جدا في العظم يصيب واحدا من كل مائتين وخمسين ألفا وهو تصخر العظم (العظم الرخامي)، حيث يكون العظم صلبا كالصخر وبنيته البيولوجية مختلة قابلة للتكسر بسهولة، أضافة لعدم وجود قناة نخاعية داخل العظم ، و لا توجد توصيات علمية عالمية ثابتة للتعامل مع هذه الكسور لصعوبة الإجراءات التقنية بل واستحالتها، ناهيك عن المخاطر الجمة التي قد تتمخض عن أي وسيلة جراحية للتثبيت.وقد تم وبحمد الله إجراء مداخلات جراحية ، من خلال فريق جراحي بقيادة إستشاري جراحة العظام د. فؤاد البطاح .وكذلك تثبيت الكسور عند المصابين بإستخدام سيخ تيتانيوم نخاعي متشابك في حالة، واستخدام شريحة تيتانيوم متشابكة في الحالة الأخرى ، وذلك دون حدوث مضاعفات قبل أو بعد العملية، وتم خروج المريضين وهما يتمتعان بتلاشي الألم ونطاق حركة وظيفي والتمكن من الحركة باستخدام وسائل مساعدة.
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