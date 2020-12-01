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“هدف”: برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) يحفز أداء منشآت القطاع الخاص

“هدف”: برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) يحفز أداء منشآت القطاع الخاص

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“هدف”: برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) يحفز أداء منشآت القطاع الخاص

“هدف”: برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) يحفز أداء منشآت القطاع الخاص
http://almnatiq.net/?p=926684

يحفز برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أداء منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، لاستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة واكسابها الخبرات والمهارات اللازمة التي يحتاجها سوق العمل.

ويدعو الصندوق منشآت القطاع الخاص إلى عرض فرصه التدريبية، على البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، ضمن برنامج “تمهير”، لتمكين خريجي وخريجات الدبلومات والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه من التسجيل والاستفادة من البرنامج.

وحددت آلية البرنامج، تقديم مكافأة مالية قدرها 2000 ريال تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج من خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة، بالإضافة إلى إيداع مكافأة مالية قدرها 3000 ريال لحملة البكالوريوس فأعلى خلال فترة التدريب، وتحمل تأمين ضد المخاطر للمتدربين. كما يحصل المتدرب على شهادة خبره بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من فرص توظيفه في سوق العمل.

 ويشترط برنامج “تمهير” أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة الأشهر السابقة، وحاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين الالتحاق في البرنامج زيارة الصفحة الالكترونية للبرنامج على الرابط:  taqat.sa

ويأتي برنامج “تمهير” إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/8/ 1437 هـ. وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، يتم خلالها التدريب لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

ووفقاً لآلية البرنامج، يتطلب تسجيل الأفراد وعرض الفرصة التدريبية للمنشآت من خلال البوابة الوطنية للعمل “طاقات”.

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