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الصحة :تكفّ أيدي 12 موظفًا وتُحيلهم للتحقيق

الصحة :تكفّ أيدي 12 موظفًا وتُحيلهم للتحقيق
http://almnatiq.net/?p=926687

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قرارًا بكف أيدي 12 موظفًا وإحالتهم للتحقيق، بعد ما رصدته وزارة الصحة عن قيامهم بتسجيل مواعيد وهمية في بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية؛ مما يتنافى مع قيم الوزارة التي تركز على تقديم الخدمة لمن يحتاجها مع المحافظة على موارد الدولة.
وأشارت الوزارة، إلى أنه صدر قرار الوزير بكف أيديهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق لتسجيلهم مواعيد وهمية في بعض المراكز الطبية، وأن الوزارة لن تتغاضى عن أي ممارسات خاطئة مستقبلًا وسيتم التعامل معها بحزم واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقدمت الوزارة الشكر الجزيل للعاملين على تعاونهم وأدائهم عملهم بنزاهة وإخلاص

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