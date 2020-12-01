احدث الأخبار

خبير روسي: مقتل العالم النووي الإيراني كان نتيجة خيانة من دائرته المقربة
أبرز المواد
 الصحة :تكفّ أيدي 12 موظفًا وتُحيلهم للتحقيق
أبرز المواد
 “هدف”: برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) يحفز أداء منشآت القطاع الخاص
أبرز المواد
 جراحة معقدة لحالتي العظم الرخامي في مستشفى الدوادمي العام
منطقة الرياض
 أمطار على مدينة الرياض
أبرز المواد
 البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية يستعرضان التقنية المالية وتطوير القطاع المالي في فعاليات فنتك
أبرز المواد
 نفط برنت يرتفع بنسبة 0.71 %
أبرز المواد
 أردوغان يعلن أوسع إغلاق لتركيا مع ارتفاع قياسي لوفيات كورونا
أبرز المواد
 شركة تطوير للمباني ( TBC ) تحقق تقدمًا كبيرًا على مستوى مشروعات الطفولة المبكرة
أبرز المواد
 منافسات ساخنة في “ملواح” مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بيومه الرابع
أبرز المواد
 قائد فيلق القدس الإرهابي يزور لبنان سرا ويطلب من حزب الله الإرهابي عدم استفزاز إسرائيل
أبرز المواد
 موهبة تدعو أولياء الأمور لاكتشاف موهبة أبنائهم قبل 24 ديسمبر
أبرز المواد
خبير روسي: مقتل العالم النووي الإيراني كان نتيجة خيانة من دائرته المقربة

خبير روسي: مقتل العالم النووي الإيراني كان نتيجة خيانة من دائرته المقربة

أبرز المواد
الصحة :تكفّ أيدي 12 موظفًا وتُحيلهم للتحقيق

الصحة :تكفّ أيدي 12 موظفًا وتُحيلهم للتحقيق

أبرز المواد
“هدف”: برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) يحفز أداء منشآت القطاع الخاص

“هدف”: برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) يحفز أداء منشآت القطاع الخاص

أبرز المواد
جراحة معقدة لحالتي العظم الرخامي في مستشفى الدوادمي العام

جراحة معقدة لحالتي العظم الرخامي في مستشفى الدوادمي العام

منطقة الرياض

خبير روسي: مقتل العالم النووي الإيراني كان نتيجة خيانة من دائرته المقربة

خبير روسي: مقتل العالم النووي الإيراني كان نتيجة خيانة من دائرته المقربة
http://almnatiq.net/?p=926689
المناطق - الرياض

رأى الرئيس الفخري للرابطة الدولية للمحاربين القدامى في وحدة مكافحة الإرهاب “ألفا” ، سيرغي غونتشاروف، أن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، كان نتيجة لعملية رفيعة المستوى و خيانة من قبل أحد ما من دائرته المقربة.
وأشار غونتشاروف، في مقابلة مع وكالة” سبوتنيك”، إلى أن سيارة فخري زاده، توقفت لسبب ما بالقرب من سلاح الجريمة، وعلاوة على ذلك، أُجبر العالم على الخروج من سيارته بنفسه.
وقال غونتشاروف: “تم تخطيط وتنفيذ هذه العملية على أعلى مستوى وفقًا لمعايير قوات الأمن”.
وبحسب قوله، فإن مقتل فخري زاده، هو “على ما يبدو نتيجة الخيانة والرشوة، واستخدام التدريب التقني العالي: فقد شاركت قوات فضائية”، على حد قوله.

روابط ذات صلة

الصحة :تكفّ أيدي 12 موظفًا وتُحيلهم للتحقيق

الصحة :تكفّ أيدي 12 موظفًا وتُحيلهم للتحقيق
“هدف”: برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) يحفز أداء منشآت القطاع الخاص

“هدف”: برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) يحفز أداء منشآت القطاع الخاص
أمطار على مدينة الرياض

أمطار على مدينة الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*