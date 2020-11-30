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أمير منطقة جازان يدشن الملف الالكتروني الموحد وتوسعة المرحلة الثانية لقسم الادمان ويكرم المميزين..

أمير منطقة جازان يدشن الملف الالكتروني الموحد وتوسعة المرحلة الثانية لقسم الادمان ويكرم المميزين..

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أمير منطقة جازان يدشن الملف الالكتروني الموحد وتوسعة المرحلة الثانية لقسم الادمان ويكرم المميزين..

أمير منطقة جازان يدشن الملف الالكتروني الموحد وتوسعة المرحلة الثانية لقسم الادمان ويكرم المميزين..
http://almnatiq.net/?p=926703
جازان -فضه عطيف

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بمكتب سموه بديوان الإمارة  اليوم  الملف الالكتروني الطبي الموحد ، التابع للإدارة العامة للشؤون الصحية بالمنطقة كما دشن سموه ، توسعه المرحله الثانيه لقسم الادمان بمستشفى إرادة للصحة النفسية بسعة 25 سريراً  إضافة للمرحلة الأولى ليصبح الاجمالي 50 سرير.
جاء ذلك اثناء استقبال سموه بالإمارة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان أ. عبدالرحمن بن دبي الحربي و وعددا من مساعدي ومديري الإدارات والكوادر الطبية بالمنطقه.
عقب ذلك استمع سمو أمير منطقة جازان لشرح مفصل من قبل مدير الشؤون الصحية عبد الرحمن الحربي على منجزات مديرية الشؤون الصحية واداء عملها بالمنطقة خلال الفتره الماضية وجاهزية القطاع الصحي في التصدي لفايروس كورونا كوفيد _ 19.
وثمن سمو الأمير محمد بن ناصر جهود  مدير عام إدارة الشؤون الصحية بالمنطقة ومنسوبي القطاع الصحي وكافة العاملين  من كوادر صحية وإدارية منوها بحرص ودعم القيادة الكريمة ، للمشاريع الصحية بالمنطقة،  متمنياً لمنسوبي الصحة التوفيق والسداد .
وفي نهاية اللقاء كرم سمو أمير منطقة جازان عدداً من الإدارات والكوادر الصحية بالمنطقة وذلك لحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى المملكة خلال عام 2020 ، ومنها اداره الأشعة لحصولها على المركز الأول في النصف الاول من العام الحالي ، وإدارة الرعاية المنزلية لحصولها على المركز الأول في النصف الأول للعام الجاري ومركز غسيل الكلى بجيزان لحصوله على المركز الأول في النصف الأول للعام 2020م وحصول مركز أضطرابات النمو والسلوك على المركز الثاني وادارة المختبرات وبنوك الدم على المركز الثالث وذلك من خلال مؤشر قياس رضى المرضى للعام الحالي.
حضر التدشين وكيل امارة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.

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