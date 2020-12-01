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أمير تبوك يكرّم المستشفيات والإدارات بصحة المنطقة الحاصلة على شهادة “سباهي”

أمير تبوك يكرّم المستشفيات والإدارات بصحة المنطقة الحاصلة على شهادة “سباهي”

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أمير منطقة جازان يدشن الملف الالكتروني الموحد وتوسعة المرحلة الثانية لقسم الادمان ويكرم المميزين..

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أمير تبوك يكرّم المستشفيات والإدارات بصحة المنطقة الحاصلة على شهادة “سباهي”

أمير تبوك يكرّم المستشفيات والإدارات بصحة المنطقة الحاصلة على شهادة “سباهي”
http://almnatiq.net/?p=926706

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، مديري المستشفيات والإدارات بصحة المنطقة, الحاصلة على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI “سباهي”، وفق المعايير الوطنية للمستشفيات، وذلك بناءً على تطبيقها جميع متطلبات الجودة التي قُيِّمت ميدانيًا مؤخرًا. جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك  الدكتور غرم الله الغامدي ،  وعدداً من قيادات الصحة ومديري المستشفيات بالمنطقة ومحافظاتها. وفي بداية اللقاء رحب سموه بالجميع مباركاً لهم هذا المنجز  وقال سموه انا سعيد باللقاء بكم وأنتم تشرفون على اهم قطاع من قطاعات الدولة ويمس كافة شرائح المجتمع مثمنا سموه لمعالي وزير الصحة ولجميع العاملين بالقطاع الصحي جهودهم التي بذلت لتحقيق النجاح في السيطرة على جائحة كورونا  ونوه سمو أمير منطقة تبوك بما يشهده القطاع الصحي بالمملكة من تطور وقفزات متتالية، بفضل الله ثم بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، والعمل وفق أهداف رؤية المملكة 2030 , من جانبه قدم الدكتور الغامدي شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك  على توجيهاته ودعمه للمنشآت الصحية بالمنطقة , مبيناً لسموه بأن الشؤون الصحية بالمنطقة بقياداتها بمستشفيات المنطقة كافة تبذل أقصى الجهود لتقديم أعلى معاير الجودة لخدمة المرضى والمراجعين, مؤكداً أن العمل كفريق واحد هو أساس ينتهج من قبل العاملين في الشؤون الصحية كافة . وفي نهاية اللقاء التقطت الصور التذكارية مع سموه لمدراء المستشفيات الحاصلة على الاعتماد ( سباهي ) وهي مستشفى الملك خالد بتبوك ومستشفى الولادة والأطفال بتبوك ومستشفى حقل  ومستشفى تيماء ومستشفى الوجه ومستشفى ضباء

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