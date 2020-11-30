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أمير القصيم يرعى غداً ندوة عن “مستجدات الأحداث وكيفية التعامل معها” بمحافظة الرس

أمير القصيم يرعى غداً ندوة عن “مستجدات الأحداث وكيفية التعامل معها” بمحافظة الرس

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أمير القصيم يرعى غداً ندوة عن “مستجدات الأحداث وكيفية التعامل معها” بمحافظة الرس

أمير القصيم يرعى غداً ندوة عن “مستجدات الأحداث وكيفية التعامل معها” بمحافظة الرس
http://almnatiq.net/?p=926709

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا لبرنامج تعزيز الأمن الفكري بالمنطقة ، غداً حفل افتتاح ندوة عن ” مستجدات الأحداث وكيفية التعامل معها” التي تنظمها إمارة منطقة القصيم ، بحضور جمع من الباحثين والمتخصصين في هذا الشأن.
وستقام الندوة على مسرح مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بمحافظة الرس ، وسيناقش المشاركون خلالها مواضيع وقضايا عدة في شؤون تعزيز الأمن الفكري ، ومستجدات الأحداث وكيفية التعامل معها. 

وسيتحدث خلال الندوة التي يديرها وكيل إمارة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني ، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الأستاذ الدكتور هشام آل الشيخ ، وقائد قوة أمن المنشآت بمنطقة القصيم العميد ركن عبدالعزيز الجهني. 

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