اختتام تصفيات الدور الأول من بطولة الباحة للبلوت

اختتمت تصفيات الدور الأول من بطولة الباحة للبلوت ” عيش التحدي” بتأهل 256 متسابقًا يمثلون 128 فريق لتصفيات الدور الثاني من أصل 512 متسابق، وذلك بمركز الحسام للمعارض والمؤتمرات، بتنظيم مجلس شباب منطقة الباحة، وبترخيص من وزارة الرياضة ممثلة في الاتحاد السعودي للألعاب الالكترونية والذهنية وبدأت الجولات من الساعة الـ4.00 عصرًا واستمرت حتى الـ12.00 من منتصف الليل.

و شملت الجولات مشاركين من مختلف الفئات السنية وأيضا من ذوي الاحتياجات الخاصة ” الصم والبكم ” وسط حماس وإثارة كبيرين بين المتسابقين، وتنافس متواصل طوال الجولات في حدث جديد بفكر جديد ساهم بشكل مُلفت في صنع الابتسامة على محيى جميع المشاركين وأهالي المنطقة .