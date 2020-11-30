أمانة جدة تزيل 13 سورا مخالفا بحي الاجواد في نطاق بريمان

المناطق - جدة

أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية بريمان الفرعية 13 سورا عبارة عن أحواش مخالفة بحي الأجواد الشعبي على مساحة 16300 متر مربع، واحتوت غرفا عشوائية أقيمت بطرق غير نظامية، ضمن نطاق الفرع شرق المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية أ.تركي الذروي أن الفرق الميدانية نفذت جولات يوم امس ورصدت خلالها عددا من المخالفات تمثلت في بناء أسوار من البلك على مساحة 600م٢ بالإضافة لعدد (13) موقعا احتوت على غرف عشوائية بمساحة 15،700م٢ مبيناً أنه جرى إزالة جميع المخالفات.

يأتي ذلك إطار منع المخالفات البلدية وإزالة الظواهر السلبية، بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.