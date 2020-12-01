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أمانة جدة تنجز 6 مشروعات لتصريف مياه الأمطار ضمن المرحلة الأولى

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أمانة جدة تنجز 6 مشروعات لتصريف مياه الأمطار ضمن المرحلة الأولى

أمانة جدة تنجز 6 مشروعات لتصريف مياه الأمطار ضمن المرحلة الأولى
http://almnatiq.net/?p=926718
المناطق - جدة

أعلنت أمانة محافظة جدة إنجاز ستة مشروعات لشبكات مياه الأمطار ودرء أخطار السيول من إجمالي 12 مشروعا يجري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تقدر بـ مليار و 284 مليون ريال.

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان بن عبدالله الزهراني أن المشروعات المكتملة تشمل: (مشروع المواقع الحرجة بإجمالي 30 موقعا – مشروع حي الواحة – بالإضافة لمشاريع تحت اجراءات الاستلام الابتدائي وهي:  مشروع محطة الرفع لنفق السلام – مشروع ميدان السارية – مشروع نفق الأمير ماجد مع شارع حراء – ميدان الكرة الأرضية)، وتضمنت المشاريع إنشاء  أنابيب بأطوال تجاوزت الـ 61 ألف و 500 مترا وتركيب 623 منهولا و 876 مصيدة أمطار بجانب تركيب 191 أنبوب دفع نفقي.

وأشار المهندس غسان الزهراني إلى أنه يجري حاليا استكمال تنفيذ ستة مشروعات لتصريف مياه الأمطار ضمن المرحلة الأولى وتشمل: (مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام (UP03) – مشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام – مشروع حي المنار – مشروع حي النخيل طريق الحرمين – مشروع حي التيسير – مشروع حي الأصالة)، مبينا أن المرحلة الأولى تتضمن مشروعات أخرى منها ما هو تحت الترسية وبعضها في مرحلة إجازة العقد بجانب حزمة مشاريع في مرحلة التصميم، لافتا إلى أن المشروعات الإنشائية على مستوى المحافظة المنفذة أخيرا وتلك التي يجري تنفيذها ستضيف إلى المدينة ما يقرب من 150 كلم طولي من الأنابيب مما سيسهم في رفع نسبة تغطية الشبكة في المدينة.

وذكر وكيل الأمين أن تنفيذ المشاريع يسير وفق أربع مراحل تركزت الأولى منها على استهداف 30 موقعا تقع بالقرب من الشبكات القائمة بجانب تنفيذ حلول لـ 6 أنفاق وسط وغرب جدة وكذلك استكمال معالجة 135 موقعا حرجا، مضيفا أن المرحلة الثانية تضمنت تنفيذ خطوط مصبات بحرية جديدة، وركزت المرحلة الثالثة على تنفيذ خطوط رئيسية جديدة وربطها مع القنوات القائمة وأخرى تربط بالمصبات البحرية الجديدة، فيما تتضمن المرحلة الرابعة تنفيذ خطوط فرعية وربطها مع الخطوط الرئيسية القائمة والجديدة.

وفي سياق متصل أنجزت أمانة جدة قرابة 87% من مشروع دراسة وإعداد المخطط الشامل والتصميم التفصيلي لشبكات تصريف مياه الأمطار لمدينة جدة بتكلفة إجمالية للعقد تتجاوز الـ 129 مليون ريال والمتوقع الانتهاء منه بحلول شهر مارس 2021م.

وأوضحت الأمانة أن المخطط العام لتصريف مياه الأمطار قسم مدينة جدة إلى 17 منطقة معتمدا على هيدرولوجية وطبوغرافية المنطقة لتحديد الأحواض المائية، لافتة إلى أن المشروع يتضمن تقديم دراسات حلول تصريف مياه الأمطار للمناطق المستهدفة على مستوى مدينة جدة وعرض خطة إنهاء المخطط الشامل لتصريف مياه الأمطار، بجانب تقديم إجراءات الاستجابة لملاحظات مكتب إدارة المشاريع وإعادة طرح حلول التصريف لبعض المشاريع تحت التنفيذ، وتسليم محاضر الاجتماعات وورش العمل والجداول الزمنية وعرض التقارير اللازمة.

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